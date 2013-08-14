Google наніс на свої карти громадський транспорт дев'яти міст АРК

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Google Україна».

За допомогою функції " Громадський транспорт" користувач зможе вибрати зручний для себе вид транспорту (автобус, тролейбус або маршрут), прокласти необхідний маршрут, знайти зупинки, одержати інформацію про приблизний час на дорогу тощо. Цю функцію запущено для таких міст: Алушта, Севастополь, Джанкой, Феодосія, Керч, Сімферополь, Судак, Ялта і Євпаторія.

Як зазначається в повідомленні, оскільки Крим є одним з найпопулярніших напрямків літнього відпочинку серед українців, а також привабливим місцем відпустки для жителів сусідніх країн Європи, інформація про маршрути громадського транспорту на картах Google доступна трьома мовами: українською, англійською і російською.

Інформація про маршрути доступна в усіх браузерах, включаючи мобільні, а також на картах Google для Android і iOS.

У компанії повідомили, що на сьогодні функція " Громадський транспорт" доступна для 23 міст України, дані надані партнером Google в Україні компанією EasyWay. Всього на картах Google представлена інформація про розклад громадського транспорту в 800 містах світу, включаючи Нью-Йорк, Лондон, Токіо і Сідней.

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р., компанія Google є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником найвідомішого одноіменного пошукача. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.

Доход Google у 2012 році становив 50,17 млрд дол., чистий прибуток – 10,74 млрд дол.

В Україні корпорація представлена компанією «Google Україна».