У Єгипті підрахували загиблих за день

Раніше повідомлялося, що, за офіційними даними, жертвами зіткнень, що почалися після розгону в Каїрі правоохоронними органами двох наметових таборів прихильників усуненого від влади президента Мухаммеда Мурсі, стали 149 осіб. Крім того, загинули 43 співробітника поліції, з них 18 офіцерів, у тому числі два генерала і два полковника.

У міністерстві охорони здоров'я Єгипту повідомили, що в ході зіткнень в таборі у мечеті Рабіа аль-Адавійя в Каїрі загинула, за уточненими даними, 61 осіб. Ще 21 людина загинула при розгоні демонстрації в районі каїрській площі Аль-Нахда.

Одна людина стала жертвою сутичок у Хургаді, 14 отримали поранення, повідомляє новинний портал "Ад-Дустур". Жертвою протистояння став відвідувач місцевого кафе, куля випадково потрапила йому в груди.

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За інформацією агентства Рейтер, загальне число поранених по країні перевищила 2 тисячі людей.

Підрозділи єгипетського МВС спільно з армійськими частинами вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників екс-президента Мурсі в Каїрі. Поліція використовувала гранати зі сльозогінним газом. Пізніше зіткнення перекинулися і на інші провінції. Ісламісти стверджують, що МВС та армія застосовують вогнепальну зброю, передає РІА Новости.