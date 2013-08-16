Поліція захопила мечеть, де лежать тіла загиблих у Каїрі

У мечеті також переховувалися прихильники поваленого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, які замкнулися там після розгону таборів протестувальників у Каїрі, передає агентство Франс Пресс.

"Поліцейські оточили мечеть і пустили всередину сльозогін. Ми пішли звідти, а вони увійшли", - повідомив агентству очевидець. Він додав, що в мечеті знаходилося близько 200 тіл.

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За даними єгипетського МОЗу, під час протестів у країні загинули 638 осіб. Не уточнюється, чи входять до цієї кількості загиблі, тіла яких знаходяться в мечеті. Загальна кількість поранених у країні, за даними МОЗ, наближається до 4 тисяч.