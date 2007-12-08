ЦВК Грузії зареєструвала трьох кандидатів у президенти від опозиції

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Центрвиборчком Грузії зареєстрував трьох кандидатів у президенти країни від опозиції. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, кандидатами на пост президента на засіданні ЦВК затверджені 43-річний депутат парламенту Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ (єдиний кандидат від Національної Ради опозиційних партій), 43-річний парламентарій Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ (кандидат від найбільшої помірно опозиційної партії "Нові праві") і 49-річний лідер Лейбористської партії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ. Таким чином, разом з Михайлом СААКАШВІЛІ кандидатами в президенти затверджено 4 особи.

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