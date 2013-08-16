Дипломат попередив українців про небезпеку таїландських в'язниць

Про це заявив Перший секретар з консульських питань Посольства України Олександр Зуб, коментуючи випадок із затриманням у Таїланді міжнародної банди шахраїв, до якої входили чотири українці, передає Сегодня.

На думку дипломата, закони Таїланду дуже суворі до іноземців - спійманим на порушеннях закону найчастіше виносять обвинувальні вироки з тривалими або довічними термінами.

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Прикметно, що спроби шахрайства у фінансовій сфері, злому банківських систем, підробок кредитних карток у Таїланді караються дуже жорстоко, деколи серйозніше, ніж вбивства та інші тяжкі злочини. Наприклад, минулого року за незаконне зберігання та використання чужих кредиток був засуджений до 34,5 років ув'язнення українець Андрій Жалковський.

Що стосується чотирьох затриманих громадян України, угрупованню, до якої вони входили, інкримінують незаконне привласнення 20 мільйонів тайських батів (понад $ 600 тисяч) шляхом шахрайства з банківськими кредитними картами. У групу входили десять осіб: четверо громадян України, троє тайців, два білоруси та іранець. Всі взяті під варту. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.

Олександр Зуб підтвердив факт затримання наших громадян, уточнивши, що їм надається консульська допомога. «Слідство у справі з тайськими правоохоронцями триває, як і збір доказової бази для передачі матеріалів до прокуратури, а надалі і до суду Таїланду», - сказав він, утримавшись від розголошення подробиць.