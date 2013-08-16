Тисячі прихильників Мурсі рухаються до центру Каїра

Як відзначає агентство Рейтер, прихильники Мурсі вигукують заклики ”повалити військовий режим”. За даними агентства «Франс Прес», у різних містах Єгипту почалися маніфестації прихильників поваленого Президента, а на півночі країни вони вже переросли в зіткнення.

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Про це повідомляють у п`ятницю західні ЗМІ з посиланням на місцеве ТБ, передає РІА «Новости».

На кадрах, які місцеві телеканали в прямому ефірі транслюють з різних районів Каїра, десятки людей кидають камені в співробітників силових структур. Армія і поліція, посилені бронетехнікою, блокували центральні міські площі та взяли під посилену охорону державні установи.

Агентство МЕНА цитує джерело в силових структурах, яке повідомило, що частина військовослужбовців одержала бойові патрони і чіткі інструкції негайно припиняти спроби нападів на об`єкти, що є ”надбанням народу”.

Хвиля безпорядків прокотилася Єгиптом після того, як силовики почали розгін таборів прихильників Мурсі. На місяць в країні введено режим надзвичайного стану, а у ряді провінцій оголошено комендантську годину. За останніми даними єгипетського міністерства охорони здоров`я, жертвами безпорядків стали 638 чоловік, поранення дістали близько чотирьох тисяч чоловік.