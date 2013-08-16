Тисячі прихильників Мурсі рухаються до центру Каїра
Тисячі прихильників усунутого від влади Президента Єгипту Мухаммеда Мурсі рухаються до центру Каїра, на півночі країни почалися зіткнення.
Як відзначає агентство Рейтер, прихильники Мурсі вигукують заклики ”повалити військовий режим”. За даними агентства «Франс Прес», у різних містах Єгипту почалися маніфестації прихильників поваленого Президента, а на півночі країни вони вже переросли в зіткнення.
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Про це повідомляють у п`ятницю західні ЗМІ з посиланням на місцеве ТБ, передає РІА «Новости».
На кадрах, які місцеві телеканали в прямому ефірі транслюють з різних районів Каїра, десятки людей кидають камені в співробітників силових структур. Армія і поліція, посилені бронетехнікою, блокували центральні міські площі та взяли під посилену охорону державні установи.
Агентство МЕНА цитує джерело в силових структурах, яке повідомило, що частина військовослужбовців одержала бойові патрони і чіткі інструкції негайно припиняти спроби нападів на об`єкти, що є ”надбанням народу”.
Хвиля безпорядків прокотилася Єгиптом після того, як силовики почали розгін таборів прихильників Мурсі. На місяць в країні введено режим надзвичайного стану, а у ряді провінцій оголошено комендантську годину. За останніми даними єгипетського міністерства охорони здоров`я, жертвами безпорядків стали 638 чоловік, поранення дістали близько чотирьох тисяч чоловік.