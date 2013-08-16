За два дні в Єгипті було зруйновано 22 християнські храми

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на радіо Ватикану.

З середи в Єгипті не вщухають заворушення після того, як силовики почали розгін таборів прихильників усуненого від влади президента Мухаммеда Мурсі. Влада ввела режим надзвичайного стану, а в 11 провінціях - комендантську годину. За останніми даними, загинули більше 600 осіб, поранені - більше чотирьох тисяч.

За інформацією радіо Ватикану, протестувальники підпалили християнську школу, розгромили францисканський монастир і лікарню, в якій працювали католицькі черниці, а більшість пацієнтів при цьому були мусульманами.

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Представник католицької церкви в Єгипті - священик Рафік Грейшен зазначив, що деякі мусульмани звинувачують християн у поваленні Мурсі, і з цим пов'язані акти насильства проти християн. За словами священика, християни приховують місця перебування своїх лідерів, зокрема, коптського патріарха, побоюючись помсти радикально налаштованих мусульман.

"Ясно, що переважна більшість населення Єгипту відкинуло політику "Братів-мусульман", - сказав радіо Ватикану італійський місіонер Джузеппе Скатоліні. За свідченням священика, який давно служить в Єгипті, багато терористичних груп прийшли в країну з Сирії та інших країн Близького Сходу.

Католицькі ієрархи Єгипту заявили, що виступають категорично проти встановлення в країні ісламської держави. Через терористичну загрозу більшість християнських храмів у Єгипті залишаються закритими. У четвер багато єгипетських католиків відзначали торжество Успіння Пресвятої Діви Марії молитовними зустрічами в приватних будинках.