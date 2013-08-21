На Далекому Сході Росії активно розкрадають підтоплені електролінії

Фахівці "Далекосхідної розподільної мережевої компанії" (ДРСК) зафіксували випадки мародерства на підтоплених лініях електропередачі (ЛЕП) в Хабаровському краї, повідомляє РІА Новости.

Сильний паводок охопив декілька регіонів Далекого Сходу. Раніше повідомлялося, що рівень річки Амур біля Хабаровська перевищив критичну позначку в шість метрів, історичний максимум в 642 сантиметри та вранці у середу склав 688 сантиметрів. Очікується його підвищення до 780 сантиметрів. Підтоплено 481 житловий будинок, 678 прибудинкових територій. У Хабаровському краї оголошено режим НС.

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"Фахівці хабаровського філії ДРСК відзначають випадки мародерства на енергооб'єктах. Для запобігання нещасних випадків, а також щоб уникнути виходу з ладу обладнання підстанцій та ліній електропередачі енергетики змушені частково відключати об'єкти та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мародерів не зупиняє потенційна небезпека підтоплених енергооб'єктів. Так, 20 серпня сталася крадіжка 360 метрів проводу відключеної повітряної ЛЕП в селі Корсаково, в липні цього року там вже було вкрадено 550 метрів дорогих дротів.