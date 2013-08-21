В Асада заявляють, що не застосовували хімічної зброї

Влада Сирії в середу спростувала повідомлення про застосування хімзброї в передмісті Дамаска, назвавши цю інформацію помилковою, повідомляє РІА Новости з посиланням на сирійське офіційне агентство САНА.

"Інформація про застосування хімічної зброї в східних передмістях Дамаска Гуті, Шаркії і Гарбо, поширювана телеканалами "Аль-Арабія", "Аль-Джазіра","Скай Ньюс" та іншими телеканалами, замішаними в кровопролитті в Сирії, що займаються безсоромною підтримкою тероризму, абсолютно не відповідає дійсності і є спробою зриву роботи комісії експертів ООН з хімічної зброї в розслідуванні інцидентів про застосування хімзброї в Сирії", - йдеться в повідомленні інформагентства, поширеному в середу.

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Поява інформації про нібито новий випадок використання хімічної зброї в Сирії збіглася у часі з прибуттям до Дамаску інспекторів ООН. Міжнародні представники повинні перевірити колишні дані про застосування такої зброї в країні.

Журналісти телеканалів "Аль-Арабія" і "Скай Ньюс" повідомили, що підтвердження даних про застосування хімзброї в середу в східних передмістях Дамаска їм отримати не вдалося. "Вся ця інформація отримана зі сторінок Facebook і Youtube, інших доказів немає", - сказав представник "Скай Ньюс".