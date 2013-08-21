Телеканал повідомляє про 500 жертв хімічної зброї в Сирії

Принаймні 500 осіб були вбиті в результаті газової атаки в східному передмісті Дамаска, - повідомив телеканал Аль-Арабія, посилаючись на сирійських активістів.

За даними агентства Рейтер, повідомлення про використання хімічних речовин поки не можна перевірити.

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Новина про хімічну атаку збіглася з візитом у Дамаск групи експертів Організації Об'єднаних Націй, які повинні перевірити інформацію про використання хімічної зброї в країні.