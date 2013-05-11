У суді над поваленим Мубараком з'явилися нові обставини

Повторний розгляд справи про загибель демонстрантів під час безладів у Каїрі у січні 2011 року, головним підозрюваним по якій є екс-президент Єгипту Хосні Мубарак, знову відкладено - на 8 червня - у зв`язку з появою нових обставин, що вимагають перевірки.

Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні в Каїрі в будівлі Поліцейської академії пройшло підготовче слухання у цій справі. Процес мав початися ще 13 квітня, проте був відкладений у зв`язку з самовідводом головуючого на ньому судді.

Представники прокуратури із захисту революції, які виступають з боку держзвинувачення, обіцяли розкрити на суді нові подробиці тих подій, які доводять причетність Мубарака до численних жертв серед опозиції.

Єгипетське телебачення вело пряму трансляцію із зали судового засідання. Для забезпечення безпеки в районі Поліцейської академії біли задіяні більш як 300 поліцейських, а також 60 бронемашин МВС.

На лаві поряд з Мубараком, крім екс-голови МВС Єгипту Хабіба Аль-Адлі і шістьох колишніх високопосадовців відомства, знаходилися сини екс-голови держави - Гамаль і Аля – на них чекає новий розгляд справ про корупцію.