Військовий суд США оголосив вирок інформатору Wikileaks Меннінгу

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Раніше військовий суд у Форт-Мід, штат Меріленд, виправдав Меннінга за найбільш серйозним звинуваченням у допомозі ворогові, але визнав винним за більшістю з більш ніж 20 інших звинувачень, включаючи шпигунство, крадіжку та комп'ютерне шахрайство.

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Прокурори намагалися довести, що у Меннінга були "ворожі наміри" щодо США і що він знав, що секретні матеріали, які він опублікував, будуть доступні в інтернеті ворогам Америки, в тому числі терористичній організації "Аль-Каїда". Суд не погодився з цими звинуваченнями, але вирішив, що провина Меннінга достатня, аби визнати його винним у шпигунстві.

Меннінг був заарештований у травні 2010 року в Іраку, де проходив службу. Він зізнався в тому, що передав сайту Wikileaks для публікації відеозаписи ударів з повітря, внаслідок яких були вбиті мирні громадяни, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту США .