ЄС закликав розслідувати повідомлення про хімічну атаку в Сирії

"Ми з великим занепокоєнням сприйняли повідомлення про можливе використання хімічної зброї сирійським режимом. Подібні звинувачення слід негайно і ретельно розслідувати. ЄС повторює, що будь-яке використання хімічної зброї будь-якою стороною конфлікту в Сирії є абсолютно неприйнятним", - сказав Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Кетрін Ештон.

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Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на інформацію Reuters.

Водночас, він не уточнив, хто саме має провести розслідування.

Сьогодні ряд ЗМІ з посиланням на правозахисників повідомили про масштабне застосування силами сирійського уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Жертвами атаки стали, за попередніми даними, більш як 600 чоловік.

Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв могла досягти 1,3 тис. чоловік. Влада і військове командування Сирії, у свою чергу, заперечують цю інформацію.

Наголошується також, що повідомлення про нібито новий випадок використання хімзброї, що мав місце в Сирії, співпали за часом з прибуттям до Дамаска інспекторів ООН. Міжнародні представники мають перевірити колишні дані про використання такої зброї в країні.

За словами офіційного представника ООН Мартіна Несіркі, ООН перевіряє повідомлення про застосування хімічної зброї під Дамаском. "Генеральний секретар ООН знає про ці повідомлення щодо хімзброї, і ми намагаємося дізнатися більше", - сказав він.