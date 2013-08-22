Два Януковичі й Ахметов очолили рейтинг найвпливовіших українців

Видання констатує, що з владою Януковича в країні як і раніше ніхто не може зрівнятися за впливовістю - чинний президент очолює рейтинг п'ятий рік поспіль, повідомляє korrespondent.net.

Так, перша десятка рейтингу майже монополізована оточенням Януковича. Другим у списку йде Рінат Ахметов, який, хоча вже й не є депутатом парламенту, але зате володіє потужними активами - за даними видання, холдинг СКМ, що належить Ахметову, генерує Україні третину всієї валютної виручки.

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Замикає першу трійку лідерів син президента Олександр Янукович - фінансова звітність його корпорації МАКО показує, що за підсумками 2012 року група майже подвоїла розмір чистих активів - вони склали 970 мільйонів гривень проти 505,5 мільйона роком раніше.

Єдиним далеким від Януковича учасником першої десятки став Віталій Кличко (№ 10), президентський рейтинг якого, за даними опитувань, порівнюваний з рейтингом чинного очільника держави.

Перша десятка рейтингу ТОП-100 найвпливовіших українців за версією журналу Корреспондент.

1. Віктор Янукович, Президент України

2. Рінат Ахметов, власник Систем Кепітал Менеджмент

3. Олександр Янукович, власник МАКО холдингу

4. Дмитро Фірташ, голова ради директорів Group DF

5. Вадим Новинський, основний акціонер групи Смарт-холдинг

6. Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр-міністр України

7. Сергій Льовочкін, глава Адміністрації Президента України

8. Олександр Клименко, міністр доходів і зборів

9. Микола Азаров, прем'єр-міністр України

10. Віталій Кличко, голова партії Удар, український боксер