Навального можуть не пустити на вибори мера Москви

Мосвиборчком найближчим часом може розглянути питання про скасування реєстрації кандидата в мери Москви від РПР-ПАРНАС Олексія Навального, повідомляє в четвер прес-служба комісії.

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"На підставі результатів перевірки комісія найближчим часом розгляне питання про відповідальність кандидата і якщо порушення перевищать норми, встановлені законом, то стане питання про скасування реєстрації кандидата Навального", - цитує прес-служба голову комісії Валентина Горбунова, передає РІА Новости.

За інформацією комісії, Навальним допускаються порушення порядку проведення передвиборної агітації. Зокрема, кандидатом поширюються агітаційні матеріали, не оплачені з коштів виборчого фонду кандидата і які не містять необхідних за законом вихідних даних.

Вибори мера Москви відбудуться в єдиний день голосування 8 вересня.