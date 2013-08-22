У Конго, де служать українські миротворці, почалися бої

"Ми не терпітимо атак на цивільне населення", - наводяться слова Коблера в заяві прес-служби миротворчої місії.

У середу, за даними MONUSCO, при поновленні боїв урядових військ і М23 "вівся прицільний вогонь і безладна стрілянина" по населених районах і позиціях ООН.

"Я віддав наказ силам MONUSCO відреагувати і вжити необхідних дій для захисту цивільного населення й запобігання настання М23", - цитує Коблера його прес-служба.

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Наприкінці березня Рада Безпеки ООН ухвалила направити в ДРК військовий контингент швидкого реагування для знешкодження антиурядових збройних угруповань, передає РІА Новости. Мандат MONUSCO діятиме до 31 березня 2014 року. У бригаді три піхотних батальйони (близько 3,5 тисяч осіб), переважно з військовиків африканських країн, одна артилерійська батарея і одна рота спеціального призначення та розвідки зі штаб-квартирою у Гомі.

Чисельність MONUSCO, згідно з резолюцією РБ ООН, передбачена в межах 19 тисяч 815 осіб. Зараз у ДРК перебувають близько 18,5 тисяч військовослужбовців і 500 військових спостерігачів MONUSCO, а також 1,5 тисячі поліцейських.