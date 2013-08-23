Прихильники Брейвіка пообіцяли підірвати резиденцію шведського короля

Група невідомих прихильників Андерса Брейвіка пообіцяла підірвати королівську резиденцію в місті Карлстад (Швеція). Про це пише газета The Local, - яку цитує Газета.ру.

Через це поліція оточила резиденцію.

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Королівське подружжя не стало скасовувати візит через загрозу. У четвер шведський король Карл XVI Густав і його дружина королева Сильвія приїхали у свою садибу.