У Норвегії «новий Брейвік» погрожував підірвати парламент

Норвезька поліція затримала чоловіка віком близько 20 років за погрози підірвати будинок парламенту, пише Aftenposten з посиланням на заяву заступника глави поліції Осло Рогера Андрсена (Roger Andresen). Він був заарештований вранці 13 лютого у своїй квартирі. При обшуку правоохоронці виявили у нього куленепробивний жилет, газовий пістолет, а також мішок з речами, повідомляє Lenta.ru.

Правоохоронні органи почали розшуки чоловіка, отримавши наводку від водія автобуса. Ввечері 12 лютого він підслухав телефонну розмову, в якому затриманий говорив про намір закласти бомбу в будівлі парламенту. Поліція Осло стверджує, що у неї є підстави припускати реальність цих загроз, незважаючи на те що в той момент обвинувачений перебував, за свідченням водія, в нетверезому стані. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, в поліцію звернувся пасажир, який їхав в одному автобусі з обвинуваченим.

Затриманий чоловік не проживав постійно в Осло. Він був зареєстрований в губернії Бускеруд, розташованої на південному сході країни. При цьому він вже потрапляв у поле зору як місцевої, так і столичної поліції за різні правопорушення. У чому саме його звинувачували раніше, не повідомляється.

Перед затриманням обвинуваченого столична поліція обшукала ще дві квартири. При цьому був затриманий чоловік, який не мав до справи жлдного стосунку. Згодом правоохоронні органи вибачилися за помилку і відпустили його.

Крім того, вранці 13 лютого поліція посилила заходи безпеки в центрі навколо парламенту. На даний момент правоохоронці заявили, що ситуація знаходиться під контролем і охорона буде знята.

Норвезькі урядові установи піддалися нападу в липні 2011 року, коли Андерс Брейвік заклав бомбу в центрі Осло. Тоді жертвами вибуху стали вісім осіб. Потім Брейвік вирушив на острів Утой, де проходили заходи молодіжного табору Норвезької робочої партії, і відкрив вогонь по його учасникам, убивши 69 осіб.

Під час суду терорист пояснив, що хотів таким чином висловити свій протест проти ісламізації Європи в цілому і Норвегії зокрема. У підсумку він був визнаний судом осудним і засуджений до максимального за місцевими законами покаранню - 21 року тюремного ув'язнення.