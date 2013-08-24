Кількість сирійських дітей-біженців досягла 1 мільйона

Як передає РІА «Новости», про це заявив глава Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Ентоні Лейк.

"Ця мільйонна дитина-біженець не просто нова статистика. Це реальна дитина, відірвана від дома, можливо, навіть від сім'ї, віч-на-віч із кошмаром, який ми тільки починаємо усвідомлювати", - сказав Лейк.

За його словами, настав час припинити в Сирії страждання дітей, які становлять половину загальної кількості сирійських біженців. Велика їх частина прибула до Лівану, Туреччини, Йорданії, Єгипту, Іраку, країн Європи і Північної Америки.

За даними ЮНІСЕФ, близько 7000 дітей загинули в Сирії за час конфлікту. Близько 740 тисяч дітей-біженців - молодше 11 років, у вигнанні вони наражаються на загрозу потрапити в мережі торгівлі людьми і сексуальної експлуатації.

Конфлікт між владою і озброєною опозицією в Сирії не припиняється з березня 2011 року. За цей час, за даними ООН, загинуло більше 100 тисяч осіб.