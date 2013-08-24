Жерар Депардьє став почесним громадянином Бельгії

В кінці 2012 року Депардьє купив будинок в містечку Нешен, розташований у франкомовній валлонській комуні Естемпьюї на півдні-заході Бельгії неподалік кордону з Францією.

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«Ми раді, що Нешен став вашим будинком. Жерар, Естемпюї вас любить», - сказав, звертаючись до актора, представник місцевої влади на спеціально влаштованій на честь актора церемонії, після якої Депардьє влаштовує барбекю-вечірку для 200 осіб з нагоди свого новосілля, зазначає РІА Новости.

Сам же актор сказав, що мешкати в Нешені чудово. «Я працював по всьому світу, але вирішив влаштуватися в Нешені», - сказав актор, зазначаючи, що він «громадянин світу».

Наприкінці минулого року Депардьє, обурений планами уряду Франції збільшити «податок для багатих» до 75%, заявив про намір відмовитися від французького громадянства. На початку січня актор одержав російський паспорт, проте зберіг французьке громадянство. Пізніше Депардьє також одержав постійну прописку в столиці Мордовії Саранську. Згодом стало відомо про його намір одержати громадянство ще у низці країн. За його словами, чим більше у нього буде паспортів, тим більше країн він зможе відвідувати без віз.

У 1969 році фотографія Депардьє потрапила до каталогу акторів для роботи на телебаченні. Режисерів привернула його характерна зовнішність. Багато хто з них називав його «новим Жаном Габеном». До середини 70-х початків складається екранний образ Депардьє - молодого, незграбного, привабливого, але небезпечного хулігана.