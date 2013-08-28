У Шанхаї відкрили Український центр

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Відкриття Українського центру культурних обмінів в Шанхаї - це значна подія як для України, так і для широких кіл шанхайської громадськості. Адже головною ідеєю Центру є створення постійно діючої платформи для активного діалогу між Україною і фінансовим центром Китаю - Шанхаєм у сферах культури і мистецтва, спорту та бізнесу», - зазначили в МЗС.

Український культурний центр покликаний надати можливість широким масам побачити найкращі твори української культури і мистецтва, почути як фольклорну, так і українську класичну музику, зустрітися з видатними спортсменами та діячами України, йдеться в повідомленні. З цією метою у Центрі на регулярній основі будуть проводитися різноманітні виставки та фестивалі, музичні концерти та покази модельних колекцій українських дизайнерів, презентації, а також бізнес-семінари, симпозіуми та круглі столи, поінформували в МЗС.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Центру також стане об'єднання українців, що проживають в Шанхаї і його околицях з метою формування позитивного іміджу українців як культурної та освіченої нації.

У рамках заходу відбулося відкриття виставки українського живопису, творів скульптора Василя Салиги, презентація книги відомого китайського художника Чжен Женгана «Листи кохання до України», а також показ моделей українських дизайнерів, зазначається в повідомленні.