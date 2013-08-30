ЗМІ: З 2022 року земляни почнуть переселятися на Марс

Організатори грандіозного проекту Mars One припускають, що в "нову расу", яка буде заснована на Марсі, запишуться не менше мільйона землян.

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Як зазначає генеральний директор Mars One Бас Лансдорп, на часі для участі в програмі з польоту на Марс беруть участь вже майже 170 тисяч осіб з 140 країн світу, повідомляє ТСН.

Планується, що перші шість груп, по чотири людини в кожній, сформують до 2015 року, після чого почнеться їх семирічна підготовка до планетарної місії.

Спочатку на Марс відправлять кілька роботів, які з 2016 по 2020 роки побудують житлові та службові модулі. Старт космічного апарату з поселенцями запланований на 2022. Прибуття людей на поверхню Червоної планети планується на 2023. Політ без зворотного квитка додому займе майже сім місяців. У першу четвірку увійдуть двоє чоловіків і дві жінки. Потім через кожні два роки стануть прибувати інші колоністи. За словами Лансдорпа, офіційною мовою на Марсі буде англійська.

Гроші на реалізацію проекту Mars One розраховують отримувати у спонсорів, а також за рахунок популярності інтерактивної телепрограми. Землянам обіцяють показати всі аспекти життя героїв - від відбору нових "марсіан" до прибуття на Червону планету і життя на ній. Як повідомлялося раніше, вчені NASA встановили, що атмосфера Марса випаровується в космос.