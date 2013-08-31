Путін про звинувачення Сирії в застосуванні хімзброї: дур несусвітня

"В умовах наступу армії Сирії говорити про те, що хімзброю застосував сирійський уряд, - дур несусвітня", - сказав Путін. Путін схвалив рішення британського парламенту, який не підтримав участь Лондона в можливій операції проти Сирії, заявивши, що це стало для нього повною несподіванкою, повідомляє ТВЦ.

"Рішення британського парламенту щодо Сирії для мене повна несподіванка. Воно говорить про те , що там є люди , які керуються здоровим глуздом", - сказав президент РФ журналістам у Владивостоці. "Ми за останні роки звикли до того, що в західному співтоваристві все приймається без особливих дискусій , у всякому разі, зовні так завжди виглядало, і відповідно до побажань і позицією головного партнера , тобто США . Якщо цього разу якийсь збій стався, то, повторюю, для мене це несподівано і, більше того , я навіть здивований цією позицією " , - додав він.

З іншого боку, на його думку, це говорить про те , що навіть у Великобританії, яка є основним геополітичним союзником США , є люди , які керуються національними інтересами, здоровим глуздом, дорожать своїм суверенітетом . Президент також зазначив , що це результат аналізу того , що відбулося за останні роки в регіоні Близького Сходу та інших країнах. "Я впевнений , що люди аналізують події , роблять висновки і приймають власні рішення " , - сказав Путін.

Як повідомлялося, члени парламенту Великобританії не схвалили урядову резолюцію про підстави для військового втручання в Сирію. За резолюцію висловилися 272 законодавця , тоді як 285 виступили проти.