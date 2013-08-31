Влада ПАР спростувала повідомлення ЗМІ про виписку Мандели з лікарні
15:37, 31 серпня 2013Світ
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Колишній президент ПАР Нельсон Мандела все ще перебуває у лікарні, повідомляє адміністрація південноафриканського президента Джейкоба Зуми.
Мандела перебуває у критичному, але стабільному стані / Фото gov.za
Згідно з повідомленням, 95-річний Мандела перебуває у критичному, але стабільному стані.
”Офіс президента відзначає неправдиві повідомлення преси про те, що Мандела залишив лікарню. Мандела перебуває, як і раніше, у лікарні Преторії і залишається в критичному, але стабільному стані”, - зазначається у повідомленні.
Як повідомила раніше російська служба Бі-Бі-Сі, колишній президент ПАР Нельсон Мандела повернувся з лікарні, де він перебував майже три місяці, до свого будинку в Йоханнесбурзі.
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