Влада ПАР спростувала повідомлення ЗМІ про виписку Мандели з лікарні

Згідно з повідомленням, 95-річний Мандела перебуває у критичному, але стабільному стані.

”Офіс президента відзначає неправдиві повідомлення преси про те, що Мандела залишив лікарню. Мандела перебуває, як і раніше, у лікарні Преторії і залишається в критичному, але стабільному стані”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомила раніше російська служба Бі-Бі-Сі, колишній президент ПАР Нельсон Мандела повернувся з лікарні, де він перебував майже три місяці, до свого будинку в Йоханнесбурзі.