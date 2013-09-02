Єгипетська поліція запідозрила лелеку в шпигунстві

Лелеку запідозрили в шпигунстві і до з'ясування обставин справи посадили в клітку. Про це повідомив єгипетський новинний сайт Ahram Оnline.

Підозрілого лелеку помітив рибалка, який ловив рибу на Нілі в провінції Кена на півдні Єгипту. На очі чоловікові попалася група з п'яти птахів. Він звернув увагу на те, що до одного з них прикріплений якийсь прилад. Рибалка запідозрив, що іноземна розвідка за допомогою птиці веде збір інформації. Він зловив лелеку і здав його поліції, передає NewsRu.co.il.

Прилад на перевірку виявився одним з датчиків, які французькі вчені використовують для стеження за міграцією перелітних птахів.

Єгиптяни не дарма відносяться до птахів з підозрою. У січні в Кальюбія був спійманий і переданий в поліцію поштовий голуб, до лапок якого були прив'язані лист і мікроплівка. А в 2010 році в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що ізраїльтяни підіслали до берегів Синайського півострова "керованих акул".