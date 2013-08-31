НАТО не втручатиметься в сирійський конфлікт

"Я не бачу ролі НАТО в міжнародній реакції на сирійський режим", - сказав А.Ф.Расмуссен данському виданню Politiken.

На тему: США готові воювати в Сирії тільки з союзниками

Він наголосив, що рішення про участь в ударі по Сирії країни-учасниці військового блоку будуть приймати в індивідуальному порядку, повідомляє РБК.

Разом з тим А.Ф.Расмуссен назвав застосування хімічної зброї в Сирії "страхітливим актом" і визнав, що подібні дії вимагають міжнародної відповіді.

Раніше стало відомо про те, що 12 країн-учасниць НАТО відмовилися втручатися в сирійський конфлікт без санкції Ради безпеки ООН.

Тим часом Вашингтон готується провести операцію в Сирії самотужки. У Білому домі стверджують, що США можуть діяти і самостійно, так як гострої необхідності в створенні коаліції немає: масштаб операції в Сирії не настільки великий, як операції в Лівії в 2011р.

"США потрібна лише дипломатична підтримка ключових союзників, а з цим проблем нема", - прокоментував ситуацію представник Білого дому.

Нагадаємо, рішення завдати військового удару по Сирії США озвучили після появи інформації про орієнтовний використання силами Башара Асада хімічної зброї.

Тим часом офіційний Дамаск звинувачує у використанні хімічної зброї повстанців. У Сирії побували інспектори ООН, метою яких було розслідування цієї НС.