Амур прориває дамби і захоплює нові райони Комсомольська

"Берег ми зміцнили, важка техніка підсипала грунт, сьогодні вночі цивільні КамАЗи відмовилися працювати, проводили роботу водії МНС. Будемо проводити роботи з насипання грунту, з укріплення берега, поки динаміка позитивна. Завдання виконані", - доповів керівник бригади рятувальників зі зведення дамби Ігор Дмитрієв, повідомляють Вести.

У районі селища Новий Світ, прорвавши дамбу, річка затопила 32 приватні будинки. У новій зоні лиха - понад двісті осіб. Напередодні така ж доля спіткала селище Менделєєва. Але багато жителів довго не погоджувалися евакуюватися. Незабаром, враховуючи критичну глибину Амура, вивозити людей взялися військові ПТЗ - плавальні транспортні засоби.

"На даний момент перевезено понад 500 тонн піску, плюс ще один екіпаж проводить роботи в селищі Менделєєва. На сьогоднішній день місцевого населення перевезено близько 200 осіб", - відзвітував про виконану роботу підполковник Олег Радченко.

Через паводок почалися збої в системі міського водопостачання. Адміністрація Комсомольська-на -Амурі звернулася до жителів із проханням якомога менше користуватися водопроводом. Мешканці будинків у зонах ризику, до яких вода ще не встигла підійти, стали масово звертатися до страхових компаній, які насилу встигають реагувати. Гідрометцентр тим часом оголосив штормове попередження.

Аби зрозуміти, наскільки дамба захищає місто, достатньо побувати на ній. З одного боку води практично немає, з іншого - Амур піднімається.

Висоту дамб у міста з населенням в 980 тисяч чоловік доводиться нарощувати вдень і вночі. Вітер посилюється, і кожен додатковий сантиметр захисту може мати вирішальне значення.

Виходить з берегів не тільки Амур, але навіть місцеві озера.

Пік паводку очікується у Комсомольську вже через кілька днів. Втім, це лише прогнози. Все залежить від швидкості течії Амура.