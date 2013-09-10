Кожен четвертий чоловік у південній Азії визнав себе ґвалтівником
Майже чверть усіх чоловіків, які проживають у південній та південно-східній Азії, хоча б раз у житті ґвалтували жінку. Такі дані наводяться в результатах дослідження причин насильства, зробленого на замовлення ООН.
У більшості випадків жертвами зґвалтування стають жінки, з якими ґвалтівник є у відносинах, проте в одному випадку з десяти сексуальному насильству піддається незнайома жінка або дівчина.
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При цьому половина чоловіків, які зізналися у скоєнні цього злочину, заявили, що робили це як мінімум двічі, повідомляє Lenta.ru.
Дослідники вивчили і мотиви чоловіків, які вчиняють зґвалтування. Три чверті ґвалтівників заявили, що просто «мають право» на задоволення своїх бажань. Другою за популярністю була відповідь «заради задоволення, з нудьги». Третьою - «в якості покарання». Четвертою - «через дію алкоголю».
Укладачі доповіді також відзначають, що більше половини вперше йшли на цей злочин у підлітковому віці. На думку фахівців, у цьому зв'язку відповідним службам і організаціям необхідно звернути підвищену увагу на роботу з підлітками.
На поширеність зґвалтувань в суспільстві великий вплив мають такі фактори, як соціально-економічна і політична стабільність, рівень життя, освіти та культури опитуваних.
Автори дослідження опитали 10 тисяч чоловіків з Папуа Нової Гвінеї, Індонезії, Китаю, Камбоджі, Шрі-Ланки та Бангладеш. Опитування проводилося анонімно: респондента залишали одного в кімнаті з електронним планшетом, на екрані якого той розставляв відповідні позначки.