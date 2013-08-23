В Індії п'ятеро чоловіків зґвалтували журналістку

Поліція склала фоторобот підозрюваних і почала пошуки. Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал Ен-ді-ті-ві, затримано 20 осіб.

Дівчина перебувала на завданні разом зі своїм хлопцем. Нападники затягли обох у занедбаний будинок, зв'язали і побили юнака, після чого зґвалтували журналістку. Її доставили ​​в лікарню в критичному стані.

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Як відомо, це вже не перший випадок зґвалтування, що сколихнув індійську громадськість

Раніше стався інцидент з 23-річною студенткою медичного факультету Джоті Сінгх, яку в автобусі протягом декількох годин ґвалтували шестеро чоловіків, побивши її супутника залізними прутами, після чого викинули обох на вулицю і спробували переїхати їх автобусом.