В Росії можуть ввести кримінальну відповідальність за знищення доказів

Документ підготовлений депутатами «Єдиної Росії» Ігорем Бариновим та Ігорем Ігошиним, пише Лента.ру.

Автори документа пропонують доповнити вже наявну в кримінальному кодексі статтю про фальсифікацію доказів і ввести аналогічну відповідальність за їх знищення.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в даний час серед юристів існують різні думки, чи можна кваліфікувати умисне знищення доказів як їх фальсифікацію. У результаті існує ймовірність, що подібні дії виявляться безкарними. Для усунення двозначності в законодавстві і передбачається уточнити формулювання відповідної статті кримінального кодексу.

Як і у випадку із фальсифікацією доказів, за знищення доказів у кримінальних справах винним загрожуватиме до 300 тисяч рублів штрафу, а за спробу приховати таким чином кримінально каране діяння - до семи років позбавлення волі.