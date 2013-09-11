У Канаді розбився вертоліт: є загиблі

Як повідомляє телеканал CBC News, катастрофа сталася о 20.00 понеділка за місцевим часом (5.00 вівторка за Києвом) в 600 кілометрах на захід від міста Резольют.

Люди, що перебували у вертольоті Messerschmitt BO 105S вилетіли для перевірки стану льоду в регіоні. На борту окрім пілота знаходився офіцер, який працював на криголамі Amundsen, і вчений з університету Манітоби, пише РІА Новости.

Розслідування причин інциденту веде Канадська комісія з безпеки на транспорті (Transportation Safety Board).