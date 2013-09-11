У Росії чиновниця при затриманні викинула у вікно півтора мільйона рублів

Раніше МВС РФ повідомило, що в Москві за хабарі у 3,5 мільйона рублів затримали начальника головного управління ПФР № 8 і замначальника головного управління ПФР № 3 по Москві і Московській області, які вимагали гроші у керівництва охоронного підприємства, яке обслуговувало Пенсійний Фонд.

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"Після отримання грошей вони розділили їх на дві рівні частки, повідомляє РІА Новости.

У момент затримання одна з підозрюваних спробувала позбавитися від цих грошей і встигла викинути у вікно частку свого подільника. Проте свою частку їй викинути не вдалося. Вона була затримана на місці злочину, також був затриманий її колега", - йдеться у відеозверненні офіційного представника МВС РФ Андрія Пилипчука на сайті МВС.