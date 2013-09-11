ЗМІ: Підіймати лайнер Costa Concordia можливо розпочнуть 16 вересня

Як заявив сьогодні з місця події голова Департаменту цивільного захисту та комісар з ліквідації наслідків катастрофи Франко Габріеллі, перша спроба буде зроблена 16 вересня. ”Зрозуміло, багато що залежить від погодних умов, чи дозволять вони почати операцію, ми зможемо дізнатися тільки напередодні”, - сказав Габріеллі. Про це повідомляє ІТАР -ТАРС.

Надзвичайно складна і дорога операція біля берега Джильо, де, після зіткнення з рифом, величезне судно залишилося лежати на мілководді, проводиться вже півтора року. Планується за допомогою спеціальних цементних опор і накачаних повітрям ємностей привести лайнер у вертикальне положення, а потім відбуксирувати в один з портів. В якій саме, поки не вирішено. Але найбільш вірогідним називається порт в Чівітавеккьє, в 100 км від Риму, або порти Ліворно і Пьомбіно на Тірренському узбережжі.