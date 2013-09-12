Путін написав статтю для New York Times

"З президентом США Бараком Обамою у нас складаються все більш довірчі ділові та особисті стосунки. Я ціную це", - написав президент РФ Володимир Путін.

При цьому він додав, що уважно ознайомився зі зверненням Обами до нації від 10 вересня, повідомляє РІА Новости.

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"І дозволю собі пополемізувати з точкою зору на американську винятковість, яку він виклав, заявивши, що проваджувана США політика "відрізняє Америку від інших. Ось що робить нас винятковими". Дуже небезпечно надихати людей на те, щоб вони вважали себе винятковими, якою б не була мотивація", - написав Путін.

"Є великі країни і дрібні країни, багаті і бідні, з глибокими демократичними традиціями і які ще шукають свій шлях до демократії. І їхня політика відрізняється теж. Ми всі різні, але коли ми просимо благословення у Господа, ми не повинні забувати, що Бог створив нас рівними", - додав російський лідер.