У Литві вирішили узаконити критику гомосексуалізму

Під проектом поправок до статті, яка передбачає санкції за публічні знущання, приниження, заохочення нетерпимості або підбурювання до нетерпимості за ознакою статі, сексуальної орієнтації, раси, національності, мови, підписалися 50 парламентаріїв.

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Парламентарії кажуть, що внесли поправку за пропозицією громадських організацій.

Напередодні законопроект представив на розгляд депутат від партії "Шлях сміливості" Альгірдас Патацкас . "У судах вже з`явилися перші ознаки того, що людина може бути засуджена тільки тому, що дискутувала на цю тему - не ображала, вживала нормальну лексику, просто дискутувала" , - заявив Патацкас.

Ініціатори проекту впевнені, що після включення поправок, право громадян на свободу вираження буде повністю захищено. Кримінальний кодекс пропонується доповнити положенням про те, що «критика або обговорення сексуальної поведінки або сексуальної практики, переконань або поглядів, або переконання змінити цю поведінку, практику, переконання або погляди, самі по собі не вважаються знущаннями, приниженнями, заохоченням нетерпимості, дискримінацією або заохоченням до дискримінації».

У першому читанні поправки підтримали 47 парламентаріїв, 15 голосували проти, ще 20 утрималися. Проект передано на обговорення до Комітету по праву і правопорядку. Наступне обговорення проекту на пленарному засіданні призначено на 17 грудня.

У Литві понад 70 % жителів сповідують католицьку віру, чимало і православних . Більшість з них негативно сприймають так звану пропаганду гомосексуалізму. Попри це, в країні сильні позиції Ліги геїв Литви, яка нещодавно домоглася через суди дозволу провести гей-парад по центральному проспекту Гедімінаса у Вільнюсі. У багатьох цей захід викликав обурення.

За матеріалами:Delfi, РІА Новости і "Парламентська газета".