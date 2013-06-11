У Росії прийняли закон про заборону гей-пропаганди

Каратися законом буде в тому числі поширення такої інформації через ЗМІ, інтернет та вірусну рекламу, повідомляє РИА Новости.

Законопроект був внесений до Держдуми в березні 2012 року і прийнятий у першому читанні 25 січня.

За пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей для громадян встановлено штраф у розмірі від 4 тисяч до 5 тисяч рублів, для посадових осіб - від 40 тисяч до 50 тисяч рублів, для юридичних осіб - від 800 тисяч рублів до одного мільйона рублів. Також порушення може спричинити адміністративне призупинення діяльності юросіб на строк до 90 діб.

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Жорсткішим буде покарання за таку пропаганду із застосуванням ЗМІ або інтернету. Штраф для громадян становитиме від 50 тисяч до 100 тисяч рублів, для посадових осіб - від 100 тисяч до 200 тисяч рублів, а для юросіб - мільйон рублів або призупинення діяльності до 90 діб.

При необхідних 226 голосах за документ проголосували 436 депутатів, один утримався, які голосували проти не було.

Парламентарії окремо встановили відповідальність для іноземних громадян та осіб без громадянства за всі ті ж дії. У цьому випадку, крім аналогічного штрафу, як і для російських громадян у розмірі від 4 до 5 тисяч рублів, передбачається ще обов'язкове видворення з РФ або арешт до 15 діб з видворенням. Такі ж види санкцій зі штрафом у розмірі від 50 тисяч до 100 тисяч рублів загрожують, якщо правопорушення вчинено через ЗМІ або інтернет.

Як повідомляє lenta.ru, у порівнянні з початковим видом законопроекту з нього зник термін «гомосексуалізм», який депутати замінили на «нетрадиційні стосунки».

Під пропагандою нетрадиційних сексуальних стосунків матимуть на увазі поширення інформації, спрямованої на формування у дітей нетрадиційних сексуальних установок, привабливості таких відносин, спотвореного уявлення про соціальну рівноцінність традиційних і нетрадиційних стосунків, а також нав'язування інформації, що викликає інтерес до таких стосунків. Як пояснила голова профільного комітету Держдуми Олена Мізуліна, в останньому випадку йдеться про вірусну рекламу в інтернеті, коли "вискакують" такі ролики або картинки.