Сноуден, ймовірно, займеться правозахисною діяльністю - адвокат

"Думаю, що все-таки він буде займатися правозахисною діяльністю. І в рамках своєї правозахисної діяльності, я думаю, що він сам буде визначати, як йому чинити, що йому робити", - сказав адвокат в інтерв'ю телеканалу RT, пише РИА Новости.

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Відповідаючи на питання про перспективи нових викриттів з боку Сноудена, Кучерена повідомив, що "якісь питання він, безумовно, буде озвучувати". "Приблизно ми знаємо, що він буде тут робити, і які рішення він вже прийняв", - додав адвокат.

Сноуден, що отримав тимчасовий притулок у Росії, раніше організував витік в ЗМІ інформації Агентства національної безпеки (АНБ) США. Він повідомив про надсекретних програмах АНБ з відстеження телефонних розмов та інтернет-активності, а також про шпигунство американських спецслужб за диппредставництвами інших країн.