Спецслужби США відстежували платежі за картками VISA - Сноуден

У тому числі відстежувалися платежі з пластикових карт VISA і через глобальну фінансову систему SWIFT. Про це повідомляє Russia Today з посиланням на Der Spiegel.

Спостереження велося підрозділом, який називається Follow the money («Стеж за грошима»). На основі зібраної інформації спецслужба склала власну глобальну базу даних «Тракфін».

Згідно з документами, які Сноуден передав пресі, в 2011 році ця база містила 180 млн записів, 84% з них - по транзакціях за допомогою кредитних карт.

Також АНБ відстежувало дані по транзакціях через міжнародну міжбанківську систему SWIFT, офіс якої розташовано у Брюсселі. Цією системою, заснованою на «швидкості, надійності та конфіденційності», користується більше 10 тис. банківських організацій у 212 країнах.

Згідно з отриманими документами, АНБ шпигувало за власниками кредитних карт, зокрема, в Європі, на Близькому Сході і в Африці. Прес-секретар компанії VISA, однак, заявляє, що спецслужба не могла отримати інформацію про них від жодного із структурних підрозділів корпорації.

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Фінансовий консультант Маргарет Богенріф, співзасновник компанії ACM Partners, заявляє, що зовсім не дивно, що фінансові компанії, які отримують підтримку уряду, діляться з ним інформацією.

«Я вважаю, що люди, які традиційно ставляться до держави з підозрою, стануть використовувати платіжну систему Bitcoin або частіше проводити оплату готівкою, - вважає вона. - Ті компанії, що проводять розрахунки готівкою, навряд чи стануть розкривати спецслужбам конфіденційну інформацію про клієнтів».