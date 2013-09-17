Три танки і сотня поліцейських оточили ферму австрійського браконьєра

Таким чином, кількість жертв злочинця досягла чотирьох осіб. Тіло поліцейського було виявлено у службовому автомобілі, на якому браконьєр намагався втекти разом із заручником.

Про це за інформацією Die Presse повідомляє Lenta.ru.

Сам злочинець перебуває на своїй фермі, розташованій поблизу селища Гроспріль (Großpriel) під містом Мельк. Зловмисник втік туди від поліції з міста Аннаберг, яке знаходиться на відстані приблизно 60 кілометрів.

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На даний момент поліція оточила територію навколо ферми, звідки час від часу чути постріли. На місці подій знаходяться близько ста поліцейських. Правоохоронці намагалися встановити контакт з браконьєром через його родичів, проте не досягли успіху.

Судячи з усього, вони готуються до операції з його захоплення. На місце НП доставили БМП австрійської армії з двома військовими, пише австрійське видання Kurier. Крім того, фотограф Agence France-Presse повідомив, що бачив поруч з фермою три танки.

Переслідування браконьєра з Гроспріля почалося в ніч на вівторок, 17 вересня. Поліція планувала провести операцію із затримання невстановлених браконьєрів у районі анабергіт, виставивши на місцевих дорогах патруль спецназу Cobra.

Коли двоє його співробітників зупинили автомобіль Алоїза Х. для перевірки, той відкрив по них вогонь. У результаті він смертельно поранив одного зі спецназівців. Коли на місце події приїхала «швидка», браконьєр знову відкрив вогонь, убивши водія «швидкої» і поранивши другого поліцейського.

Потім злочинець спробував сховатися пішки, однак натрапив на новий поліцейський патруль. У ході перестрілки загинув ще один правоохоронець, а другого браконьєр взяв у заручники і поїхав разом з ним на поліцейській машині на свою ферму.

У Алоїза Х., як з'ясували ЗМІ, є дозвіл на полювання, проте тільки на дрібну дичину, тоді як він, судячи з усього, відстрілював оленів. Причому, за словами єгерів, робилося це особливо жорстоко. Останнім часом у лісах навколо анабергіт знаходили трупи оленів без голови. Зазвичай вони лежали недалеко від дороги на лузі. Відомо, що на браконьєра легально зареєстровано шість одиниць зброї.