В Австрії чоловік вбив двох поліцейських і взяв заручника

Як повідомляє Agence France-Presse, інцидент стався поблизу селища Аннаберг в ста кілометрах на захід від Відня.

За даними ORF, поліція давно стежила за 55-річним браконьєром. У ніч на 17 вересня його машину намагалися зупинити, щоб заарештувати, проте злочинець зміг втекти від поліцейських. В'їхавши на великій швидкості в кювет, він покинув автомобіль і, відстрілюючись, зник у лісі. При цьому він убив співробітника поліції і водія швидкої допомоги, повідомляє Lenta.ru.

Після цього він напав на поліцейський патруль, відправлений на його пошуки, убивши ще одного правоохоронця і взявши в заручники іншого.

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Зрештою браконьєр повернувся із заручником на свою ферму, де забарикадувався. За непідтвердженими даними, на фермі перебувають діти браконьєра.

До місця злочину стягуються поліцейський спецназ, медики та інші екстрені служби.