Російський прем`єр шукає мільярд, мовляв, ”загубився дорогою”

Прем`єр-міністр Росії Віктор Зубков попросив віце-прем`єра і міністра фінансів Олексія Кудріна дізнатися, куди подівся мільярд рублів, виділений з бюджету на відбудову міста Невельська. Про це повідомляє Лента.ру.Під час серпневого землетрусу в Невельську (Сахалінська обл.), загинули двоє людей і зруйновані десятки будинків. Сила землетрусу становила 6,8 бала за шкалою Ріхтера.

При цьому Зубков наголосив, що, на його думку, "мільярд загубився дорогою". Два дні тому прем`єр-міністр побував в Невельську з робочим візитом.

Невельськ запитав на ліквідацію наслідків землетрусу 6,6 мільярда рублів. Для Зубкова справа переказу грошей цьому містові стала особлива важливою, оскільки одне з його перших розпоряджень на посаді прем`єра було пов`язано саме з ним. На засіданні уряду 20 вересня Зубков розкритикував чиновників за те, що вони зволікають з відправкою грошей на відбудову Невельська.

Крім того, на тому ж засіданні він розпорядився відрядити на Сахалін директора Департаменту економіки і фінансів уряду Антона Дроздова і велів йому залишатися там, поки кошти не будуть перераховані до бюджету Невельська. Це рішення Зубкова викликало широкий резонанс у ЗМІ.

Проте сьогодні ж, трохи пізніше запиту прем`єра, Мінфін визнав, що мільярд ніхто нікуди і відправляв.

"Оскільки пропозиції міністерства регіонального розвитку з фінансуванню об`єктів, що підлягають першочерговому будівництву, передбачають суму, що перевищує спочатку заплановану на 1,047 мільярда рублів, а також у зв`язку з тим, що частина фінансування передбачена в 2008 році, після відповідного аналізу в міністерстві фінансів будуть визначені джерела додаткового фінансування для підтримки Сахалінської області", - зазначається в повідомленні Міністерства.