Переможницю «Євробачення-2013» звинуватили у плагіаті (відео)

Нідерландська газета De Telegraaf звинуватила данську співачку Еммелі де Форест, яка зайняла на пісенному конкурсі перше місце, в запозиченні музичної теми у групи K-Otic, яка записала у 2002 р. композицію I Surrender, повідомляє drugoi.

Мелодія вступу та програшу в середині пісні Еммелі практично повністю повторює приспів в композиції нідерландської групи, вважає газета.

До речі, в 1979 р. данців з групи MGP, що виступали на конкурсі Євробачення з піснею «Disco Tango», теж звинувачували в плагіаті теми пісні The Rolling Stones «Paint It Black».

Як повідомляв УНІАН, переможцем "Євробачення-2013" стала представниця Данії Еммілі де Форест з піснею "Only Teardrops". У ході голосування співачка набрала 281 бал.

Представниця України співачка Злата Огневич з піснею Gravity посіла третє місце, набравши 214 балів і поступившись азербайджанцеві Фаріду Мамедову (234 бали).