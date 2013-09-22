Туреччина стягнула до кордону з Сирією танки і ракетні установки (відео)

Це сталося після того, як бойовики захопили підконтрольне прихильникам Президента Сирії Башара Асада місто Аазаз, передає ТСН з посиланням на Рейтер.

Крім того, кілька сотень сирійських радикалів оголосили про своє приєднання до угруповання "Фронт перемоги", що називає себе філією "Аль-Каїди".

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Бунтівники розмістили в мережі відео, на якому вони розмахують чорними прапорами «Аль-Каїди».

Побоювання Туреччини посилилися також після атаки на поліцейський департамент в Анкарі, коли невідомі тричі обстріляли будівлю з гранатомета. Бойовиків вдалося вистежити, один з них був убитий в ході спецоперації, а інший був затриманий поліцією.

Як повідомлялося раніше, Президент США Барак Обама заявив, що вмовлятиме Раду безпеки ООН дати дозвіл на застосування сили проти Сирії.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Сирії загострилася після подій 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, через застосування урядовими військами хімічної зброї загинули сотні людей. Влада Сирії неодноразово заявляла, що не застосовувала хімзброю, проте на Заході після цього відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.