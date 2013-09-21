Асад може втратити підтримку Путіна

Про це заявив голова адміністрації президента Росії Сергій Іванов, відповідаючи на питання в рамках пленарного засідання 10-ї конференції Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень "Глобальний стратегічний огляд" у Стокгольмі.

"Я говорю зараз теоретично і гіпотетично, але якщо у нас з'явиться упевненість, що Асад шахраює, ми можемо змінити нашу позицію" , - цитує Іванова ИТАР-ТАСС.

У той же час він запропонував подумати над ще одним гіпотетично можливим сценарієм - якщо з'ясується, що хімічну зброя застосовували і офіційний Дамаск, і опозиція.

На тему: Янукович хоче запропонувати український досвід для знищення хімзброї в Сирії

"Уявляю, що тоді робитиме світова спільнота" , - додав Іванов.

Говорячи про те, яким шляхом може діяти Росія в ситуації, що склалася, голова президентської адміністрації підкреслив: "Тільки дипломатично, що ще ми можемо зробити?" .

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня 2013 року, коли низка ЗМІ повідомили про застосування сирійськими урядовими військами хімзброї на околицях Дамаска. Влада країни ці звинувачення відкинула, однак на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.

16 вересня експерти ООН заявили про наявність у них доказів використання хімічної зброї в Сирії 21 серпня.

18 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія має дані про те, що хімзброю в Сирії застосовувала опозиція, і ці дані будуть представлені в Раду Безпеки ООН.

19 вересня Президент Сирії Башар Асад заявив, що на знищення запасів хімічної зброї в Сирії потрібні кошти в обсязі 1 млрд доларів.