Сирійська опозиція зізналася в отриманні з-за кордону боєприпасів - Лавров

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю «Першому каналу», передає РІА «Новости».

Він нагадав, що Росія не раз звертала увагу на факти, які свідчать про причетність до хімічних атак у Сирії опозиції, а також про те, що подібні інциденти могли бути сфальсифіковані.

«Є й інші свідчення очевидців: і черниць сусіднього християнського монастиря, і журналістів, які відвідали ці місця і говорили з бойовиками, зокрема дізнавшись від них інформацію, що їм з-за кордону привезли якісь снаряди, яких вони ніколи не бачили і з якими не вміли поводитися, а потім у результаті застосували», - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців, підтримка яким надається з-за кордону.

Ситуація в Сирії загострилася після подій 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, через застосування урядовими військами хімічної зброї загинули сотні людей. Влада Сирії неодноразово заявляла, що не застосовувала хімічної зброї, проте на Заході після цього відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.