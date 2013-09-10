Сирійська опозиція відкинула пропозицію РФ щодо хімзброї
11:01, 10 вересня 2013Світ
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Сирійська опозиція вважає неприйнятною пропозицію Росії про передачу хімзброї під міжнародний контроль
Опозиція в Сирії виступила проти мирного врегулювання / Фото : orientalreview.org
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Нагадаємо, у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Дамаск передати хімзброю під міжнародний контроль, домовитися про знищення арсеналу і приєднання до Організації по забороні хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду. Президент США Барак Обама висловив інтерес до пропозиції Росії.
Також свою зацікавленість висловила Японія, а Іран заявив про повну підтримку ініціативи.
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