У Єгипті заборонили рух Брати-мусульмани

Крім того, за рішенням суду ісламістська асоціація, що діє з 1928 року, має бути розпущена, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як передають місцеві ЗМІ, підлягають арешту всі фінансові активи і майно "братів" і підконтрольних їм структур, включаючи офіси, представництва.

17 вересня 2013 року офіційного представника ісламістської асоціації "Брати-мусульмани" Гіхад аль-Хаддада було арештовано в Каїрі.

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Повідомлялося, що Аль-Хаддада буде відправлено до в'язниці "Тора", де містяться заарештовані раніше керівники "Братів-мусульман", в тому числі духовний лідер ісламістів Мухаммед Бадіа.

Того ж дня судова влада Єгипту ухвалила рішення заморозити фінансові рахунки ключових керівників "Братів-мусульман".

Як повідомляв УНІАН, армія Єгипту 3 липня на тлі хвилі народного незадоволення владою представників руху "Брати-мусульмани" усунула від влади Президента Мухаммеда Мурсі і оголосила в країні перехідний період. Практично відразу президента було арештовано. Кровопролитні протести прихильників ісламістів привели до чергової кризи в Єгипті.