Президент Ірану запропонував відмовитися від практики міжнародних санкцій

Іран не представляє абсолютно ніякої загрози як для регіону, так і для всього світу. З такою заявою виступив президент країни Хасан Рухані на сесії Генеральної асамблеї ООН.

З трибуни Генасамблеї іранський лідер закликав відмовитися від практики накладення міжнародних санкцій, передає РБК з посиланням на CNN.

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"Санкції порушують права людини, права на мир, розвиток і доступ до освіти та медицини. Санкції є джерелом людських страждань. Санкції впливають на суспільство і економіку", - сказав він.

Х.Рухані додав, що Тегеран проти посилення напруженості у відносинах зі США, навпаки, хоче взаємодії, заснованої на взаємній повазі.

Виступ Х.Рухані на Генасамблеї ООН з нетерпінням очікувався на тлі недавнього повідомлення про відмову іранської сторони провести двосторонню зустріч зі США на найвищому рівні. Представники делегації Ірану пояснили неможливість організувати зустріч Х.Рухані і Барака Обами існуючими труднощами. Не здійснений діалог міг стати першим за понад 30 років.

У Тегерана багаторічний конфлікт з міжнародним співтовариством з приводу іранської ядерної програми. Рада безпеки ООН не раз накладала санкції щодо Тегерана, насамперед - економічні. Колишній лідер держави Махмуд Ахмадінежад вирізнявся непримиренною позицією щодо США, не раз проявляючи агресію в публічних заявах. Його наступник Х.Рухані, який переміг на червневих виборах, повідомляв про намір відновити відносини з рядом держав. У відповідь Вашингтон заявив, що готовий до діалогу.

Найближчим часом РБ ООН, як очікується, ухвалить рішення щодо Сирії. Іран є союзником чинного сирійського президента Башара Асада.