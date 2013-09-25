Хорватія під тиском ЄС погодилася ратифікувати закон про видачу злочинців

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС, посилаючись на спільну заяву, опубліковану сьогодні за результатами переговорів міністра юстиції Хорватії Орсато Міленіча і заступник голови Єврокомісії з юстиції, фундаментальних прав і громадянства Вівіан Редінг.

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Закон, що викликав серйозні розбіжності в уряді балканської країни, ”має бути прийнятий якомога раніше і не пізніше 1 січня 2014 року”, - йдеться в заяві. Таке рішення покликане зупинити розпочатий Брюсселем процес введення санкцій проти Хорватії.

Закон, який хорвати називають ”законом Перковича”, буде переглянутий урядом 26 вересня. Згідно з його нормами, Європейський ордер на арешт не поширюється на злочини, вчинені до серпня 2002 року.

На думку деяких аналітиків, ”закон Перковича”, прийнятий перед вступом Хорватії до ЄС, переслідував мету захистити від екстрадиції до Німеччини одного з керівників хорватських спецслужб Йосипа Перковича, підозрюваного в причетності до вбивства хорватського дисидента Степана Джурековіча в 1983 році.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2013 року Хорватія офіційно вступила до Європейського союзу, ставши 28-м членом організації.