У Росії судять команду криголама Greenpeace

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив сам Євдокимов.«Так, я перебуваю у будівлі Ленінського районного суду міста Мурманська. Головне завдання консульства - переконатись у забезпеченні прав громадянина України в країні перебування. Ми маємо упевнитись, що щодо нього не порушено російське законодавство», - сказав Євдокимов.

Він зауважив, що затриманий громадянин України на умови утримання не скаржився. За його словами, зараз йде розгляд справи у черговому порядку по всій команді Arctic Sunrise, тому, швидше за все, рішення по громадянину України буде після обіду.

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Водночас, за інформацію московського офісу Greenpeace, слідство просить заарештувати всіх активістів, адже іноземні громадяни «можуть продовжити свою злочину діяльність, знищити докази».

У природоохоронній організації зазначили, що слідчі зазначають, що проти активістів порушено справу за статтею «піратство», адже вони хотіли заволодіти майном та погрожували застосуванням сили у складі організованої групи.

На даний момент суд виніс ухвалу заарештувати на 2 місяці, до 24 листопада, фотографа, громадянина Росії Дениса Синякова.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Слідчий комітет Росії порушив проти активістів «Грінпіс» справу про піратство за акцію біля морської платформи «Газпрому» «Прирозломна».

«За версією слідства, 18 вересня група осіб, які, ймовірно, мають відношення до екологічної правозахисної організації «Грінпіс», підпливши на судні «Арктик-Санрайз» до морської платформи «Прирозломна», здійснила незаконну спробу висадки на платформу. Їхні протиправні дії було припинено співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Мурманській області», - йдеться у повідомленні.

Слідчі наголосили, що до кримінальної відповідальності притягатимуть усіх осіб, які здійснили напад на платформу, незалежно від громадянства, при цьому всі слідчі дії проводитимуться в суворій відповідності з нормами російського законодавства та міжнародного права, йдеться в повідомленні.

Акцію активісти «Грінпіс» проводили 18 вересня. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама «Арктик Санрайз».

Екологи протестують проти планів буріння в Арктиці. Територія навколо Північного полюсу повинна стати світовим заповідником, вважають у «Грінпіс».

Проект «Газпрому» в Баренцевому морі - перша спроба Росії почати видобуток нафти в цьому районі.